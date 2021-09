L’ormai apprezzatissimo produttore cinese Realme ha da poco lanciato anche in Italia il suo ultimo gioiellino, ovvero il nuovo medio-alto di gamma Realme GT Master Edition. Nonostante questo, come ormai sappiamo da diverso tempo, l’azienda presenterà in veste ufficiale anche un altro device noto come Realme GT Neo2. Quest’ultimo è già stato avvistato in alcune immagini, ma ora sono arrivati ulteriori renders e conferme.

Realme GT Neo2: eccolo nei nuovi renders realizzati dal leaker OnLeaks

Poche settimane fa il noto leaker OnLeaks aveva realizzato e pubblicato alcune immagini renders del prossimo medio-alto di gamma a marchio Realme. Come già accennato, si tratta del nuovo Realme GT Neo2 ma, nel corso delle ultime ore, il leaker ha pubblicato ulteriori renders che ci confermano ulteriormente l’aspetto estetico.

In particolare, i nuovi renders sono stati realizzati da OnLeaks in collaborazione con GizNext. Osservandoli, dunque, abbiamo l’ennesima conferma della presenza di un display con un foro laterale, mentre la parte posteriore vanta la presenza di un nuovo arrangiamento estetico per il comparto fotografico. Quest’ultimo è composto da tre fotocamere posteriori con ben due flash LED posti affianco. Da notare poi la nuova colorazione dello smartphone, decisamente vivace e pensata per un pubblico più giovane.

Dal punto di vista tecnico, invece, i nuovi rumors parlano della presenza di un sensore fotografico principale da 64 megapixel con un sensore grandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Caratteristica notevole per questo smartphone, infine, sarà poi la presenza di una batteria molto capiente da 5000 mAh ma che può vantare il supporto alla ricarica super rapida di Realme, più precisamente da 50 o da 65W.