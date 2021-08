Circa due mesi fa, il produttore cinese Realme ha presentato ufficialmente il suo smartphone Realme GT Neo. Nonostante questo, sembra che l’azienda sia già al lavoro sul suo successore. In queste ore, infatti, sono stati pubblicati i primi renders realizzati da OnLeaks del prossimo Realme GT Neo2.

Realme GT Neo2 in arrivo: eccolo nei primi renders realizzati dal leaker OnLeaks

Come già accennato, il noto produttore cinese si appresta ad annunciare in veste ufficiale sul mercato il nuovo Realme GT Neo2, nonostante abbia presentato il suo precedente modello soltanto pochi mesi fa. In particolare, nel corso delle ultime ore il noto leaker OnLeaks ha postato le sue prime immagini renders di questo device.

Osservando questi renders, possiamo notare in primis il design e l’aspetto estetico. La parte frontale sarà quindi occupata da un ampio display con un piccolo foro laterale per la fotocamera per i selfie. Stando a quanto è emerso, ci troveremo di fronte ad un pannello con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.68 pollici in risoluzione FullHD+ e con un refresh rate pari a 120Hz. La parte posteriore dello smartphone, invece, ospiterà un nuovo design per il modulo fotografico. In generale, possiamo comunque scorgere delle similitudini estetiche con il cugino OnePlus Nord 2.

Oltre a questo, sappiamo che le prestazioni verranno affidate a un processore di casa Qualcomm. Quest’ultimo sarà il SoC Snapdragon 870 e sarà supportato da diversi tagli di memoria con almeno 8 GB di memoria RAM. Non deluderà nemmeno l’autonomia, dato che sarà presente una batteria importante dalla capienza di ben 5000 mAh.