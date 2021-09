Android: 14 app a pagamento adesso sono gratis sul Play Store di Google

Risulterebbe complicato non utilizzare Android nel proprio arco vitale dal momento che si tratta del sistema operativo più utilizzato in assoluto nel mondo. I numeri sono infatti dalla parte del celebre robottino verde di Google che negli ultimi anni di vita è stato in grado di migliorarsi ulteriormente. Nonostante i dati fossero già molto incoraggianti e in grado di contrassegnare una leadership assoluta, l’azienda ha scelto di migliorare diversi aspetti.

In questo modo si è arrivati al dominio totale, lasciando indietro anche iOS che sembra in netta crescita rispetto al passato. L’arma in più del mondo Android è quella della versatilità, ovvero di permettere al pubblico di avere a disposizione molte più soluzioni. Una di queste è rappresentata dal Play Store, il market che concede giochi e applicazioni di vario genere al pubblico. Proprio oggi poi ci sono tantissime offerte che permetteranno di scaricare contenuti a pagamento in maniera totalmente gratuita. Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon mi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: ecco le migliori app e giochi a pagamento gratis