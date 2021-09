Android: solo oggi e domani oltre 15 app a pagamento diventano gratis sul Play Store

Ogni volta che si parla di un sistema operativo, si finisce per prendere in esame quello che risulta il più interessante e forte al momento. Allargando il discorso anche al mondo mobile e non solo a quello fisso, si ricade ovviamente su quanto sia diventato ampio l’ecosistema sistema Android.

Il robottino verde infatti detiene attualmente la leadership assoluta, senza temere alcuna forma di concorrenza. Basti pensare che anche iOS di Apple in questo momento risulta nettamente inferiore sebbene riesca ad ottenere mensilmente risultati stupefacenti. Il merito di Android è quello di stare a sentire gli utenti e di accontentarli per quanto si può. La piattaforma è infatti molto cambiata ed oggi ospita oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo con oltre 3 miliardi di dispositivi attivi. La versatilità funge da aspetto più importante, soprattutto se si pensa al Play Store. Qui oggi ci sono i soldi con tanti titoli a pagamento gratis.

Android: arrivano le migliori offerte in assoluto sul Play Store