Le novità non finiscono mai per chi è abbonato a Netflix. Certe serie TV entrano a far parte della nostra vita e i loro personaggi sembrano essere amici di lunga data. È questo il caso di You e del suo protagonista Joe Goldberg, il libraio stalker più pericoloso al mondo. Cosa è successo a questo personaggio? Netflix ha da poco pubblicato il teaser ufficiale di You 3. Molti si stanno preoccupando per un Joe cambiato, che non sembra essere più lui. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

You 3: il nuovo teaser ufficiale sembra rivelare un nuovo Joe

Pochi giorni fa, eravamo ancora ad agosto, Netflix ha pubblicato il nuovissimo teaser ufficiale di You 3. In questo video viene annunciata la data di uscita dei nuovi episodi della terza stagione che sarà il 15 ottobre 2021. Questa serie TV, realizzata e condotta da Sera Gamble, ha tenuto attaccati agli schermi molti abbonati al servizio del colosso statunitense.

Una sorta di simbiosi con il protagonista, i cui comportamenti criptici e da vero psico-thriller, stavano appassionando tutti. Tuttavia, con questa nuova pubblicazione sono nate alcune, legittime, preoccupazioni in merito a Joe e You 3.

“Spero che farai quello che dico, non quello che faccio. Ma per te posso cambiare. Sarò un uomo che prenderai ad esempio. Un uomo che sarai fiero di chiamare papà“. Sono queste le due frasi incriminate del lungo monologo che Joe Goldberg rivolge a suo figlio. Tutti si stanno letteralmente preoccupando che la sua paternità, nella terza stagione di You, prenderà il posto del suo lato oscuro e omicida.

Non ne siamo certi, ma il dubbio è venuto anche a noi di Tecnoandroid. Ascoltarlo, alle prese con la scelta del nome è stato molto strano, conoscendo le sue mosse e la sua inclinazione lungo tutte le due stagioni di You:

“[Henry] un nome che sia forte ma che non intimidisca. Classico ma non basic. Letterario ovviamente perché crescerai in una casa piena di libri“.