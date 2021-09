Due i mesi in cui sono concentrati gli arrivi delle serie TV più attese di sempre. Settembre e ottobre infatti saranno arricchiti dall’arrivo de La Casa di Carta 5 e di Lucifer 6. Ma anche ottobre non scherza e questa volta Netflix ha voluto fare le cose in grande con You. Grazie al teaser, davvero super e da poco pubblicato, oggi sappiamo che il terzo capitolo di questo titolo avrà un nuovo piccolo protagonista. Inoltre è stata rivelata la data di uscita ufficiale.

You 3: ecco la data di uscita ufficiale

Netflix ha reso disponibile al pubblico un breve teaser dove, attraverso la voce narrante di Joe Goldeberg, rivela alcune novità su You 3. Non solo, ma anche la data di uscita della nuova stagione di questo thriller psicologico tra i più attesi di sempre.

Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia da Covid-19 scoppiata a fine 2019, finalmente oggi sappiamo che a separarci dalla terza stagione di You è solo un mese abbondante. Infatti poco prima che termini il teaser su una fetta di torta viene mostrata la data di uscita ufficiale.

You 3 sarà disponibile a tutti gli abbonati Netflix dal 15 ottobre 2021. Perché il colosso dello streaming ha utilizzato una fetta di torta per comunicarne l’uscita? Scopriamo insieme cosa nasconde questo particolare.

Joe Goldberg sarà affiancato da un nuovo piccolo protagonista

“Spero che farai quello che dico, non quello che faccio” è una parte del monologo di Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, rivolto al nuovo piccolo protagonista che entrerà a far parte del cast di You 3.

Nondimeno, avevamo lasciato Joe e sua moglie Love trasferiti in una nuova casa con lei in dolce attesa. Una nuova vita, tutta da costruire. Ma saranno in grado di farlo come una famiglia normale? Anche perché in You 3 nascerà il figlio di Joe. Lui ha dichiarato di voler essere una persona migliore per lui.

Sarà l’inizio di una vera e propria svolta per lo stalker libraio più amato di sempre? Staremo a vedere, ma sicuramente l’uscita del trailer ufficiale di You 3 risponderà a ulteriori domande, rivelando nuovi particolari. Per ora non ci resta che attendere.