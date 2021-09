Hogwarts Legacy, il videogioco ispirato alla famosissima saga di Harry Potter, è al centro dell’attenzione dei fan in attesa dell’uscita. Il trailer del videogioco è stato presentato da PlayStation lo scorso 27 agosto. Pochi secondi nei quali appaiono immagini che svelano l’ambientazione, i protagonisti e quelle che saranno le dinamiche del gioco.

Hogwarts Legacy: il videogioco ispirato al mago più famoso di sempre arriverà nel 2022!

La data di lancio ufficiale non è stata ancora annunciata da PlayStation ma è certo che sarà necessario attendere il 2022 prima di poter conoscere del tutto Hogwarts Legacy.

“Vivi ciò che non è stato ancora scritto“, così il trailer svela ai fan l’assenza dei protagonisti della saga all’interno di Hogwarts Legacy. Il videogioco sarà infatti ambientato nell’800 e avrà come unico protagonista un mago intento nella risoluzione di un mistero. Il personaggio incarnato dal giocatore dovrà quindi superare ostacoli che minacciano l’integrità del castello di Hogwarts affrontando un percorso durante il quale sarà possibile assistere alla sua crescita. Harry, Hermione, Ron non appariranno, quindi, nel videogioco in arrivo ma non mancheranno i riferimenti al mondo del mago più famoso di sempre così come ad Animali fantastici e dove trovarli.

Il lancio del gioco dovrebbe avvenire nel settembre del 2022. Hogwarts Legacy sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, XBox One e XBox Series S e X ma arriverà anche una versione per PC.

L’attesa è ancora lunga e i fan sembrano essere già entusiasti dall’emergere delle prime immagini. PlayStation potrebbe comunque svelare ulteriori indizi durante il corso dei prossimi mesi.