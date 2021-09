Sony ha finalmente rivelato i giochi PlayStation Plus gratuiti per settembre. In genere, riceviamo annunci come questo prima dell’inizio di un nuovo mese, ma questa volta Sony si è presa il suo tempo per annunciare i giochi PS Plus gratuiti.

Sembra che le perdite che hanno rivelato i giochi PlayStation Plus di settembre fossero giuste, quindi anche se Sony ha aspettato più a lungo del solito per rivelarli, alcuni di noi sapevano già cosa fossero giorni fa. In ogni caso, oggi Sony ha confermato che Overcooked: All You Can Eat! sarà il gioco gratuito di settembre per PlayStation 5, una compilation che include tutti i contenuti di Overcooked, Overcooked 2 e i loro DLC.

PlayStation Plus: i giochi sono disponibili al download

La compilation supporta sia il gioco locale che quello online, anche se ovviamente avrai bisogno di un abbonamento PlayStation Plus per giocare online. Dispone anche di una modalità di assistenza insieme a diverse opzioni di accessibilità che consentono a più persone di giocare.

Su PlayStation 4, vedremo Predator: Hunting Grounds e Hitman 2 offerti gratuitamente. Mentre Hitman 2 ha bisogno di poche presentazioni, Predator: Hunting Grounds è uno sparatutto asimmetrico che ha una squadra di quattro personaggi umani che affrontano un’altra persona che gioca come Predator. Quella squadra di quattro dovrà completare determinati obiettivi prima che il Predator li insegua e li faccia fuori.

Come di consueto, i due giochi per PlayStation 4 sono giocabili anche su PS5, quindi chi possiede l’ultima console di Sony potrà richiedere tre giochi il mese prossimo. Questi tre giochi saranno disponibili per i membri PlayStation Plus dal 7 settembre al 4 ottobre, il che significa che gli utenti PS Plus hanno tempo fino al 6 settembre per richiedere i giochi gratuiti di agosto.