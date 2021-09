WindTre conquista molti clienti in questi primi giorni di Settembre, mettendo in campo alcune tra le offerte più vantaggiose del momento nel campo della telefonia mobile. Per garantire un servizio alternativo ad Iliad e ad altri gestori low cost, il provider arancione ha deciso di confermare la sua tariffa WindTre Star+.

WindTre conquista i clienti con questa tariffa da 100 Giga

La proposta di WindTre Star+ è una delle migliori del momento, grazie alle sue soglie di consumo quasi illimitati e ad i suoi costi da ribasso. Nel dettaglio, gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e la presenza di 100 Giga. Il costo previsto per gli utenti è di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Tutti i nuovi abbonati di WindTre che andranno ad attivare questa promozione dovranno osservare solo alcune condizioni dell’operatore. In primo luogo, tutti gli utenti dovranno elargire un costo una tantum di 10 euro per il rilascio della SIM.

Altra importante caratteristica di questa promozione è la sua disponibilità per gli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è propedeutico ai fini dell’attivazione, dato che questa tariffa non può essere scelta da coloro che già hanno un piano operativo con WindTre.

La WindTre Star+ deve essere attivata solo e necessariamente presso uno dei punti vendita del gestore sul territorio nazionale. Almeno per il momento, l’operatore esclude tra le possibilità l’attivazione online attraverso il sito web ufficiale.