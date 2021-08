iPhone 13 è ormai vicino al lancio. La nuova serie di dispositivi Apple tra solte poche settimane sarà presentata al pubblico tramite un evento online che darà modo di conoscere tutti i dettagli e le novità introdotte dal colosso di Cupertino.

Il 14 settembre è la probabile data nella quale si terrà l’evento, Apple dovrebbe poi dare il via ai preordini il 17 settembre, per poi rilasciare i dispositivi in mercato dopo pochi giorni.

iPhone 13: ecco tutti i probabili costi dei nuovi dispositivi!

Un portale cinese ha recentemente riportato quelli che potrebbero essere tutti i prezzi dei nuovi modelli di iPhone 13. Apple quest’anno potrebbe proporre dei dispositivi particolarmente costosi, il cui modello più sofisticato sfiorerà i 2.000 euro.

La serie continuerà ad essere costituita da un modello di iPhone 13 mini che rappresenterà la versione più piccola con il suo display da 5,4 pollici ma anche la più economica poiché disponibile a un costo di partenza di 720,00 euro e a un prezzo massimo di 891,00 euro. Il modello base di iPhone 13, invece, potrebbe essere lanciato a partire 824,00 euro. La versione da 256 GB dovrebbe però raggiungere un costo di 995,00 euro.

Ovviamente saranno i modelli Pro e Pro Max a richiedere le spese più impegnative. iPhone 13 Pro sarà, infatti, lanciato a un costo di 1.113,00 e raggiungerà i 1.742,00 euro con la versione da 1 TB. iPhone 13 Pro Max, infine, avrà un prezzo che non lascerà indifferente il pubblico. Il modello da 128 GB sarà proposto a un costo di circa 1.218,00 euro mentre il modello da 1 TB sarà lanciato a ben 1.850,00 euro.