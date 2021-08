Possiamo affermare con certezza che ricevere uno smartphone top di gamma in regalo come un iPhone 12 Pro di Apple è il sogno di tutti. Se poi si riceve una email che lascia intendere sia stata inviata da Amazon, allora questo sogno sembra realizzarsi in fretta.

Tuttavia, nella foga di festeggiare questo incredibile regalo, potrebbe sfuggire agli utenti euforici il chiaro tentativo di phishing. I truffatori infatti puntano proprio sull’enfasi che un iPhone 12 Pro in regalo da Amazon genera in chi riceve il messaggio.

Spinti dalla voglia di ricevere il nuovo smartphone, gli utenti cliccano sul link allegato al messaggio fornendo tutti i dati richiesti. Tra questi ci sono dati personali come il numero di carta di credito, le coordinate bancarie e molto altro. Si tratta di informazioni che i truffatori possono usare per svuotare i veri conti correnti degli utenti, causando un danno enorme ai poveri malcapitati.

I truffatori si fingono Amazon e promettono un iPhone 12 Pro in regalo

La nuova truffa sta girando via email e sta arrivando nella casella di posta elettronica di tantissimi utenti. Possiamo riportare il testo del messaggio ricevuto da un nostro lettore che ce lo ha segnalato:

“Congratulazioni

Caro cliente,

In occasione della nuova stagione siamo lieti di annunciare che hai vinto un omaggio da Amazon che hai scelto in un sondaggio a cui hai risposto qualche tempo fa.

Conferma il mio regalo“.

Il nostro consiglio, come sempre in questi casi, è quello di non credere a quanto si legge nel messaggio. Ovviamente non si tratta in alcun modo di una email inviata da Amazon e soprattutto non c’è nessun iPhone 12 Pro in regalo.