Netflix è molto vicina agli appassionati di Formula 1 e lo dimostrano le numerose produzioni dedicate alla classe regina del motorsport. In queste ore sono arrivati due annunci molto importanti per nuove produzioni che faranno il debutto sulla piattaforma di streaming.

Proprio nelle scorse ore, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di SCHUMACHER, il documentario dedicato alla vita personale e sportiva del campione. Oggi invece, la società ha confermato l’arrivo della nuova stagione di Drive To Survive.

La serie segue da vicino i piloti e le squadre che corrono nel Campionato Mondiale di Formula 1, analizzando gli eventi accaduti nel corso delle varie gare. In questo modo è possibile avere uno spaccato realistico di tutto ciò che ruota intorno alla competizione e le sfide che ogni membro del team deve superare.

Iniziate a riscaldare i motori, la quarta stagione di Drive To Survive sta arrivando su Netflix

Drive To Survive Season 4…. CONFIRMED Coming to your screens in early 2022 🍿#F1 pic.twitter.com/AjOsrqWCTg — Formula 1 (@F1) August 26, 2021

Al momento, Netflix non ha fornito molte informazioni sulla nuova stagione di Drive To Survive. L’unica certezza è che la serie arriverà sulla piattaforma di streaming nei primi mesi del 2022. Molto probabilmente possiamo immaginare che il debutto possa avvenire tra marzo e aprile, in concomitanza con l’inizio delle gare ufficiali.

Certamente il racconto sarà incentrato sulla stagione 2021 della Formula 1 e su tutti i problemi logistici, organizzativi e personali dei piloti e dei team. Ci aspettiamo grande spazio alla sfida iridata tra Max Verstappen (Red Bull Racing) e Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1).

Tuttavia, ci saranno puntate dedicate ai primi punti iridati per la Williams Racing, al debutto di Mick Schumacher in Formula 1 e a tanti altri aspetti del motorsport spesso dimenticati. Non resta che attendere ulteriori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.