La sicurezza dei nostri device potrebbe essere a serio rischio. A quanto pare, una società di sicurezza informatica ha pubblicato una guida secondo la quale ci sono alcune app molto pericolose che minacciano seriamente gli utenti Android. A confermare ciò è stato anche TrendMicro, il quale ha preparato un’apposita guida su alcune app da cancellare immediatamente, e pare che siano tutte legate alle criptovalute.

Il lavoro di Google sta diventando molto intenso affinché queste app spariscano dal Play Store. Le suddette sono app fittizie e accedono ai dati sensibili degli utenti piuttosto che aiutarli a gestire o investire in criptovalute. Inoltre, la particolarità di queste app è che mostrano annunci pubblicitari che mettono in condizione l’utente di abbonarsi a dei servizi che in realtà non ha mai richiesto. Ecco quali sono le app da evitare assolutamente:

BitFunds – Crypto Cloud Mining, Bitcoin Miner – Cloud Mining, Bitcoin (BTC) – Pool Mining, Cloud Wallet, Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining, Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System, Bitcoin 2021, MineBit Pro – Crypto Cloud Mining & btc miner, Ethereum (ETH) – Pool Mining Cloud.

App pericolose: il Play Store è diventato un mare di squali dove è necessario fare molta attenzione

Può essere molto pericoloso avere a che fare con queste app pericolose. Infatti, le suddette possono entrare in possesso di informazioni personali con delle apposite richieste durante la fase di installazione. Inoltre, inducono l’utente anche a suggerirle ad amici, così da creare una reazione a catena, premiata con il successivo blocco di funzionalità di incasso.

Chiaramente non si vince nessun premio, essendo che stiamo parlando di una truffa. Il Play Store attualmente è un luogo davvero complicato in cui navigare: secondo le ricerche di TrendMicro sono 120 le app a tema criptovaluta che sono pericolose per chi le usa. Dunque, fate molta attenzione prima di installare questo tipo di app.