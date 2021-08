È abbastanza comune che i dirigenti delle grandi aziende commettano degli errori che si rivelano essere rivelatrici riguardo le informazioni di nuovi prodotti. Questo è attualmente il caso del vicepresidente senior di Google, Hiroshi Lockheimer. In un tweet ora cancellato, il vicepresidente senior di Google Hiroshi Lockheimer ha rivelato vari dettagli su Google Pixel 6 Pro. Sebbene il post abbia trascorso solo pochi minuti online, pochi secondi sono sufficienti alla per ottenere uno screenshot.

Secondo lo screenshot del tweet di Hiroshi Lockheimer, il dispositivo ha una risoluzione dello schermo di 1440 × 3200 ed è connesso alla rete 5G. Ancora più importante, il tweet mostra che questo dispositivo è dotato di un lettore di impronte digitali su schermo. Gli smartphone della serie Google Pixel 6 adotteranno un nuovo design industriale e aggiorneranno il sistema della fotocamera posteriore.

Google Pixel 6 e 6 Pro in arrivo

Inoltre, questi dispositivi hanno nuovi materiali e trattamenti superficiali. Mentre Google Pixel 6 Pro utilizzerà un telaio in alluminio lucido di colore chiaro, Pixel 6 utilizzerà una finitura in alluminio opaco. Come ci si potrebbe aspettare, i nuovi smartphone Pixel 6 eseguiranno Android 12 e utilizzeranno il nuovo linguaggio di progettazione Material You. Google ha anche rivelato che Pixel 6 e Pixel 6 Pro utilizzeranno il nuovo chip SoC Tensor, questo è il primo SoC di Google personalizzato per i device Pixel.

Google Pixel 6 è dotato di un display FHD+ da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Tuttavia, il Pixel 6 Pro utilizza un pannello QHD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Entrambi gli smartphone hanno tre fotocamere posteriori, ma il Pixel 6 Pro ha un teleobiettivo con zoom 4x.

In termini di software, Pixel 6 e Pixel 6 Pro otterranno la migliore esperienza con il supporto del tema dinamico Material You di Android 12. Inoltre, Pixel 6 e Pixel 6 Pro avranno livelli di sicurezza hardware, che sono molto potenti in termini di protezione della sicurezza.