Google Chrome introduce una nuova sezione per la personalizzazione

Google Chrome continua a rinnovarsi. La ragione? Cercare di offrire agli utenti un’esperienza sempre più efficiente e personalizzabile. L’ultima novità riguarda la versione Android del browser. Dove è stata introdotta una nuova sezione dedicata all’aspetto grafico. Grazie a questa modifica, sarà più semplice accedere rapidamente a due impostazioni fondamentali. Ovvero il tema e le scorciatoie della barra degli strumenti.

Tale funzione è attualmente disponibile solo nella versione Canary di Google Chrome. Per poter essere utilizzata, deve essere attivata manualmente tramite un apposito flag. L’obiettivo di questa novità è migliorare l’accessibilità delle impostazioni già esistenti. Rendendo la navigazione più intuitiva e uniforme rispetto alla versione desktop del browser.

Google Chrome: una novità in arrivo per tutti gli utenti

Le opzioni di personalizzazione di Google Chrome sono sempre state un punto di forza del browser. Il quale continua a migliorarsi attraverso aggiornamenti mirati. L’introduzione di questa nuova sezione rappresenta un ulteriore passo avanti nella semplificazione dell’esperienza d’uso.

Fino ad ora, le impostazioni relative al tema e alle scorciatoie erano già disponibili nel menu generale. Ma risultavano meno immediate da trovare. Grazie a questa modifica, tutto sarà più accessibile con pochi tocchi. Così da rendere più semplice modificare l’aspetto di Chrome secondo le proprie preferenze. Anche se la funzione è ancora in fase di test, il fatto che richiami un’impostazione già presente nella versione desktop suggerisce che potrebbe presto arrivare anche nella versione stabile per tutti gli utenti Android. Ad ogni modo, Google non ha ancora comunicato una data ufficiale per il rilascio definitivo.

Chi desidera provare questa novità in anteprima può farlo utilizzando Google Chrome Canary. Dopo di che basta attivare la funzione tramite le impostazioni avanzate. Per tutti gli altri, invece, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Google. L’ azienda infatti potrebbe implementare questa modifica nei prossimi mesi. Incrociamo le dita !