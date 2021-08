Come immaginavamo, il debutto di DAZN come esclusivista delle partite della Serie A TIM ha fatto infuriare i tifosi. Down di rete e problemi vari hanno caratterizzato già la trasmissione delle prime partite di campionato. Una situazione che pochi riescono ad accettare, tanto che è intervenuta la Lega di Serie A e l’Agcom che sta monitorando la situazione. Dure le parole del Codacons che non si risparmia nei toni e nei contenuti rivolgendosi a DAZN. Ecco i dettagli.

DAZN: il Codacons ci va giù pesante per i down di rete del servizio streaming

“Chi ben comincia è a metà dell’opera” recita un antico proverbio e, se vale anche il contrario, diciamo che DAZN non è partito bene. Infatti le prime partite del campionato di Serie A, trasmesse in esclusiva sulla piattaforma, sono praticamente state un flop.

Il calcio è dei tifosi!

È stato emozionante tornare a raccontarlo con il sostegno del loro calore. pic.twitter.com/FLjgSktOVa — Diletta Leotta (@DilettaLeotta) August 22, 2021

Gli utenti, o meglio i tifosi, sono su tutte le furie. Qualità del segnale pessima, interruzioni continue e durante Inter-Genoa, ad esempio, i gol arrivavano in netto ritardo rispetto a quando la squadra nero azzurra segnava nella realtà.

Non sono mancate le critiche, anche feroci, degli abbonati a DAZN che ha subito risposto spostando il problema sul picco di accessi. Non si è risparmiato il Codacons che ha espresso parole aspre nei suoi confronti:

“Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. DAZN continua a registrare problemi e disservizi: un flusso di proteste e segnalazioni iniziati nella gara inaugurale della stagione 2021/2022 tra Inter e Genoa per poi continuare con Udinese-Juventus giocata nel tardo pomeriggio di domenica 22 agosto. La prima giornata di campionato trasmessa dal broadcaster ha creato polemiche e lamentele da parte di migliaia di utenti. In tanti hanno riscontrato problemi di connessione e le foto diffuse in rete non lasciano dubbi in merito“.

Speriamo che le cose possano migliorare in modo tale che down e ritardi di rete possano diventare solo un lontano e brutto ricordo. Pare invece che per chi si collega con TIM Box le cose vadano un po’ meglio. Vedremo i nuovi sviluppi. La novità è che DAZN approderà sul Digitale Terrestre e allora lì, forse, non ci saranno più problemi.