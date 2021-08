La vostra sicurezza è seriamente in pericolo così come la vostra privacy. È follia 4G per una falla nel sistema che non risparmia nessuno. Si tratta di una vulnerabilità contenuta nella rete LTE utilizzata da tutti gli smartphone per comunicare e navigare in internet. Se cavalcata da hacker esperti potrebbe clonare la nostra identità truffando tutti i nostri contatti e, viceversa, noi stessi. La cosa più brutta è che non c’è né una soluzione, né un modo per proteggersi. Scopriamo insieme tutti questi spaventosi dettagli.

La sicurezza di tutti è in pericolo per una falla alla rete 4G

In sostanza, la sicurezza di tutti è in pericolo. La causa è una pericolosa falla nella rete 4G individuata da esperti che hanno redatto uno studio denominato Alter Attack. In questa pagine viene spiegato come un hacker esperto potrebbe utilizzare i tre processi di rete per clonare l’identità dell’utente durante una chiamata effettuata o ricevuta, l’invio o la ricezione di un SMS e la navigazione online.

Questi tre protocolli sono facilmente identificabili perché utilizzati da tutti e in qualsiasi momento si stia usando uno smartphone, per comunicare o collegarsi con il mondo esterno:

connessione ;

; disconnessione ;

; trasferimento dati.

Il procedimento per sfruttare la falla 4G è abbastanza arzigogolato e dispendioso sia in tempo che in denaro. Tuttavia, resta il fatto che nessuno può dormire sonni tranquilli perché la propria sicurezza potrebbe essere violata in qualsiasi momento.

A spiegare la situazione, che potrebbe risultare alquanto tragica, sono gli esperti di Alter Attack che hanno così sintetizzato questo attacco: “L’avversario invia segnali alla rete o al dispositivo utilizzando un dispositivo specifico in grado di simulare la rete legittima o il dispositivo dell’utente“.

Come possiamo difenderci

A dire il vero non esiste una soluzione vera e propria a questa pericolosa falla e, tra l’altro, sembra che la sicurezza sia in pericolo anche per quegli utenti che sono già passati al 5G. Comunque, 3 accorgimenti possono sicuramente migliorare i livelli di protezione della privacy. Ve li riportiamo tout court direttamente dal documento di Alter Attack: