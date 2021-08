Luna Blu: stanotte torna a farsi vedere, è la mega Luna di Agosto e tornerà nel 2024

Avete visto la bellezza della Luna di ieri sera? Se siete rimasti senza parole, preparatevi perché nella notte della Luna Blu la vostra memoria del telefono si dimezzerà totalmente. Come può sembrare dal nome, il colore della protagonista, è arrivata: nulla a che vedere con il colore del nostro satellite, che resterà quello di sempre, ma solo una curiosità del calendario definita come la terza luna piena di una stagione che ne ospiterà insolitamente quattro, evento che si ripeterà solo nel 2024. Dopo le stelle cadenti della notte di San Lorenzo, quindi, il cielo mette in cartellone un altro spettacolo imperdibile. Ecco come vederla, a che ora e tutti i dettagli.

Luna Blu: perché si chiama così?

In media, spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, “abbiamo una Luna piena al mese, in quanto il nostro satellite impiega 29,5 giorni per completare il suo ciclo”. Per questo motivo, aggiunge l’esperto, che “accade che, di tanto in tanto, abbiamo 13 volte la Luna piena in un anno“. Ed è così che per indicare questa luna ‘extra’ nel mondo anglosassone è entrato in uso il nome ‘ Luna Blu’, che a causa di una errata interpretazione data negli anni Quaranta, oggi può definire sia la seconda luna piena di un dato mese, sia la terza luna piena di una stagione che ne ha quattro.

Quella di domenica sarà una vera Luna Blu, secondo il significato originale del termine: sarà la terza luna piena di questa estate 2021, che ci ha già regalato due pleniluni (il 24 giugno e il 24 luglio) e ne ha ancora in serbo un quarto per il 21 settembre. “La Luna del 22 agosto – aggiunge Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani (Uai) – permetterà anche ai meno esperti di poter riconoscere più facilmente in cielo i due pianeti giganti, Giove e Saturno, che nelle ore centrali della notte culmineranno a sud: a pochi giorni dalla loro opposizione, appariranno più grandi e luminosi del solito”.