Un camper sulla Luna: l’Italia progetta la prima casa spaziale

A prima vista, la Luna incanta per la sua calma apparente e da lontano, sembra una compagna silenziosa nel cielo. La realtà, però, è brutale. La Luna è un mondo privo d’aria, inabitabile, colpito senza tregua da raggi cosmici e particelle solari letali. Nessuna atmosfera a protezione, solo una superficie nuda, esposta, dove il Sole batte, la temperatura schizza a 150 gradi Celsius. Nell’ombra, sprofonda a -150. Non c’è equilibrio, solo estremi. Sulla Luna anche il suolo è un nemico ed una polvere finissima, affilata come vetro, si infiltra ovunque. Si incolla ai guanti, si nasconde nei giunti, sabota ruote e tute, e poi trascinata dentro dai passi degli astronauti, può danneggiare filtri, respiratori, strumenti. Senza gravità stabile, ogni movimento diventa incerto. Serve reimparare a camminare, a cadere senza conseguenze, a vivere in un mondo dove tutto è diverso. Insomma, la favoletta della Luna non è reale, è incantevole certo, ma nasconde molto altro.

L’Italia in prima linea nella conquista della Luna

In risposta a queste condizioni estreme, l’Italia alza lo sguardo. Thales Alenia Space, su incarico dell’Agenzia Spaziale Italiana, guida lo sviluppo del Multi Purpose Habitat (MPH). Un modulo abitativo già approvato dalla NASA. Un progetto concreto, nato per restare. Non un rifugio statico, ma una vera casa su ruote, lunga 4-5 metri, capace di muoversi autonomamente sulla superficie lunare. L’MPH sarà pressurizzato, schermato dai raggi, isolato dalla regolite. All’interno, un piccolo mondo protetto: spazio per riposare, comunicare con la Terra, svolgere attività scientifiche. Un habitat pronto ad affrontare la crudezza del satellite. Il lancio è previsto per il 2033, anche se il cammino è incerto. I ritardi del razzo SLS e le difficoltà dei test con la Starship pongono ostacoli ancora alti da superare però.

L’MPH non sarà solo una casa ma diverrà punto di partenza per costruzioni più grandi. Laboratori, stazioni, infrastrutture potrebbero nascere da lì. Da quel primo modulo italiano, progettato per resistere, adattarsi, durare. Una tecnologia pensata per chi dovrà vivere tra crateri e silenzi infiniti. Chi avrebbe immaginato che un giorno un camper lunare italiano avrebbe percorso la superficie di un altro mondo? Sarà lì per restare, tra rocce antiche e temperature impossibili in attesa del giorno in cui la Luna non sarà più solo una meta, ma un nuovo inizio.