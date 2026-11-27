SpaceX ha ottenuto la prima autorizzazione mai concessa negli Stati Uniti per portare in orbita una rete di data center nello spazio. A dare il via libera è stata la Federal Communications Commission, l’agenzia federale americana nota come FCC, che ha rilasciato alla società aerospaziale di Elon Musk la licenza per schierare la costellazione Starmind. Si parla di un progetto enorme, fino a un milione di moduli orbitali pensati per elaborare quantità gigantesche di dati e rispondere alla fame di calcolo legata all’intelligenza artificiale, in una fase in cui la richiesta di capacità di elaborazione digitale continua a crescere senza sosta.

Secondo l’agenzia federale l’iniziativa rappresenta un passo concreto per avvicinare l’umanità a una civiltà di tipo II sulla scala di Kardashev, quella capace di sfruttare a proprio vantaggio tutta l’energia emessa dal Sole. La Commissione sostiene inoltre che il piano rispetta le norme in materia di detriti orbitali.

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SpaceX Starmind: le parole di Brendan Carr e la reazione di Elon Musk

Il presidente della FCC, Brendan Carr, ha spiegato che i centri di elaborazione dati sono fondamentali perché gli Stati Uniti mantengano la leadership nel settore dell’IA. Poi ha aggiunto che “spostando la capacità di calcolo oltre la Terra, SpaceX e i numerosi concorrenti che lavorano ai propri data center orbitali si stanno dimostrando all’altezza della sfida. Questo è il tipo di ingegno americano capace di unire i nostri punti di forza nello spazio e nella tecnologia avanzata, rafforzare la nostra leadership economica ed estendere la prosperità all’interno dei nostri confini”.

Dal canto suo Elon Musk ha ringraziato la Commissione per la decisione e sui social ha dichiarato che la costellazione Starmind “sarà una grande risorsa per l’America e per il mondo”.

Il provvedimento non si limita a dare luce verde al lancio. Consente infatti a SpaceX di usare collegamenti in radiofrequenza per le funzioni di telemetria, tracciamento e comando. L’obiettivo è fare in modo che il sistema di satelliti riesca a comunicare con la Terra e al proprio interno anche quando dovessero verificarsi guasti ai collegamenti ottici, che restano i canali di comunicazione principali. L’azienda potrà quindi affiancare ai link ottici due bande specifiche dello spettro. Le frequenze comprese tra 18,8 e 19,3 GHz serviranno a trasmettere dati dai satelliti verso il suolo, mentre quelle tra 28,6 e 29,1 GHz verranno usate per inviare informazioni dalle stazioni terrestri verso l’orbita.

Anche le tempistiche sono fissate nero su bianco. In base all’approvazione SpaceX dovrà mettere in orbita il primo satellite operativo dello sciame entro sette anni e avrà a disposizione 14 anni per completare l’intera costellazione.

Un traguardo importante, ma gli ostacoli tecnici non mancano

Il via libera della FCC è un passaggio amministrativo di peso per le ambizioni di Musk, eppure prima di vedere davvero i suoi data center orbitali in funzione la compagnia dovrà superare diversi problemi di natura tecnica, operativa e tecnologica. Tra i più urgenti, secondo gli esperti, c’è prima di tutto la riduzione dei costi necessari per portare infrastrutture di questo tipo in orbita. Poi servono sistemi di raffreddamento per i processori in grado di lavorare in ambienti spaziali ostili, meccanismi che proteggano i componenti dei satelliti dalle radiazioni e una strategia per la manutenzione delle apparecchiature e la riparazione dei guasti direttamente in orbita.

Sciogliere questi nodi è una priorità per l’azienda, non soltanto per rispettare le scadenze imposte dall’agenzia ma anche perché i concorrenti si stanno già muovendo per portare potenza di calcolo oltre l’atmosfera. Tra questi c’è Google, che di recente ha lanciato un satellite dotato di “TPU di classe data center”, e la startup Starcloud, che dichiara di aver messo “la prima GPU Nvidia H100 in orbita” a novembre 2025. Nella corsa è entrata anche Blue Origin, che ha chiesto alla FCC il permesso di lanciare 50.000 satelliti destinati a formare un “sistema di data center orbitali”.

Senza rivelare quali aziende ci siano dietro le richieste, la Commissione ha fatto sapere di avere al vaglio altri progetti di centri dati in orbita e ha anticipato che intende pronunciarsi in merito “con celerità”.

Fonte: TecnoAndroid