Per secoli in Europa la zanna del narvalo è stata custodita e venduta a peso d’oro come il corno di un mitico unicorno. Adesso quel dente a forma di cavatappi svela un segreto di ingegneria naturale rimasto nascosto fino a oggi. Un gruppo internazionale di scienziati, grazie a tecniche avanzate basate sui raggi X, ha scoperto che al suo interno corrono due spirali microscopiche intrecciate che ruotano in direzioni opposte.

La storia ha radici lontane. Già nel XVII secolo il re danese Federico III sapeva che il leggendario corno apparteneva a un animale reale, dotato però di pinne al posto degli zoccoli e abituato alle acque gelide dell’Artico. Il sovrano inviò una spedizione in Groenlandia per scoprire l’origine di quegli oggetti tanto ambiti e la missione gli fruttò un trono interamente realizzato con “corni di unicorno”, simbolo di potere e prestigio in tutta Europa. In realtà quel prezioso corno non era affatto un corno ma “soltanto” un dente.

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E che dente. Mentre le zanne degli elefanti e dei trichechi o gli incisivi dei castori crescono con forme ricurve, il narvalo maschio sviluppa una struttura a cavatappi. Di solito è il canino superiore sinistro ad attraversare il labbro superiore, avvitandosi in senso antiorario mentre si allunga fino a due metri, cioè quasi metà della lunghezza del corpo. Lo studio è stato condotto in tre grandi impianti europei di luce di sincrotrone: la Swiss Light Source SLS del Paul Scherrer Institute a Villigen, il MAX IV Laboratory di Lund in Svezia e l’European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble in Francia. I risultati sono stati pubblicati su Nature Communications.

Un dente costruito come il cemento armato

La zanna del narvalo continua a crescere per tutta la vita dell’animale, che può superare tranquillamente i 70 anni. A cosa serva con precisione non è ancora chiaro. Gli indizi suggeriscono un ruolo nella scelta del partner e gli esemplari sono stati osservati mentre incrociano le zanne in “duelli” giocosi, segno che questi denti contano parecchio nella riproduzione e nelle relazioni sociali.

Sulla costruzione, invece, ora le idee sono molto più chiare. Secondo Marianne Liebi, ricercatrice del PSI e coautrice dello studio, la zanna è un materiale composito complesso, proprio come le ossa e gli altri denti del regno animale, con una struttura che parte da minuscoli mattoni su scala nanometrica e arriva alla forma visibile dell’intero dente. Un po’ come il cemento armato, dove il calcestruzzo regge la pressione e l’armatura in acciaio contrasta le forze di trazione. La zanna deve essere dura e flessibile allo stesso tempo, spiega Liebi, perché solo così resiste alle forti spinte idrodinamiche generate dal nuoto.

Gran parte del dente è fatto di dentina, lo stesso tessuto che forma l’interno dei denti umani, ricoperta da un sottile strato di cemento dentale che negli altri mammiferi resta di norma confinato alle radici. Entrambi i materiali contengono fibre di collagene finissime rinforzate da minuscoli cristalli minerali. Le fibre fanno da armatura interna e i cristalli garantiscono la durezza. Il problema era capire come questa trama invisibile generasse una spirale che si apprezza solo su scala di centimetri e metri.

Due eliche opposte nascoste nei dati

Per collegare mondi tanto distanti i ricercatori hanno usato la tomografia tensoriale. Una normale radiografia dentale mostra in pratica un’ombra del dente. I potenti raggi X di un sincrotrone invece si diffondono secondo schemi caratteristici quando incontrano strutture ordinate e da quegli schemi si ricava l’orientamento delle fibre mineralizzate. Il dente viene ruotato nel fascio e milioni di misurazioni permettono di ricostruirne in tre dimensioni l’organizzazione interna.

All’inizio però la spirale attesa non si vedeva. Al suo posto compariva soltanto uno schema regolare, cosa che ha lasciato il gruppo piuttosto perplesso. La svolta è arrivata cambiando prospettiva e confrontando l’orientamento di ogni punto con quello dei vicini. È emersa così una tendenza direzionale e, unendo i puntini come nei disegni per bambini, sono apparse due spirali intrecciate. Lo strato esterno di cemento forma un’elica sinistrorsa mentre il collagene mineralizzato della dentina sottostante gira nel verso opposto. Proprio come i trefoli di una corda, le due eliche rendono la zanna eccezionalmente stabile e capace di resistere alla torsione e ad altre sollecitazioni meccaniche. La stessa architettura microscopica produce anche la celebre forma a cavatappi.

Un archivio del clima artico

Lo studio fa parte di un progetto finanziato da NordForsk e sostenuto anche dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea. Il gruppo guidato da Henrik Birkedal dell’Università di Aarhus indaga sia la struttura interna della zanna del narvalo sia il legame tra la sua crescita, l’ambiente e il clima. Crescendo, il dente accumula strati successivi simili agli anelli di un albero che consentono di ricostruire le condizioni passate dell’Artico, compresi i cambiamenti climatici e la disponibilità di cibo. Nel corso di una vita che può avvicinarsi al secolo, un narvalo maschio costruisce così un vero archivio ambientale dentro il suo straordinario dente a spirale.

Fonte: TecnoAndroid