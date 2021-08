Luna Blu: tra 2 giorni occhi rivolti al cielo, Agosto ci regalerà una Luna da favola

Dopo tanta attesa, il 15 agosto non si è rivelato romantico come speravamo. Ognuno di noi nella notte di San Lorenzo ha alzato gli occhi al cielo con la speranza di esprimere una miriade di desideri, eppure l’unica cosa che ci siamo potuti “gustare” è stata una mega nuvola scura. Non temete però, perché Agosto non è ancora finito, e sebbene la settimana scorsa ci ha lasciati con la bocca asciutta, stavolta si farà perdonare. Ecco quando si manifesterà il prossimo evento astronomico detto “Luna Blu”.

Luna Blu: occhi al cielo, le sorprese non sono ancora finite

Mancano 2 soli giorni al grande evento. Di cosa stiamo parlando? Nella notte del 22 Agosto il cielo sarà accompagnato da una Luna speciale soprannominata Luna Blu, Luna dello Strione o anche Luna del Grano. Perché ha questo nome? Sappiamo cosa state pensando, e no, non sarà di colore blu. L’origine del nome deriva da quello del pesce d’acqua dolce che si cattura proprio durante il mese di Agosto, appunto. Altre teorie affermano che questa sia la terza Luna piena della stagione. In che senso? Con Luna Blu si identifica la seconda luna piena nello stesso mese considerando il ciclo lunare di circa 29 giorni.

Insomma, è inutile dire che non dobbiamo perderci nemmeno un evento in questo mese. Come fare per osservarla nel migliore dei modi? Dall’Italia basterà volgere lo sguardo verso il nostro satellite durante le ore notturne. La luna sarà completamente piena e farà compagnia alle ultime stelle cadenti di Agosto. Vi consigliamo di andare in un luogo lontano dalla città e dalle sue luci, come per esempio in spiaggia o in campagna.