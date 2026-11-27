Chi lavora ogni giorno con Windows 11 conosce bene la frustrazione di cercare un file ricordandone il contenuto ma non il nome. Con gli screenshot la situazione peggiora parecchio, perché immagini chiamate Screenshot001.png, foto di documenti, ricevute e messaggi di errore finiscono spesso in cartelle che ne contengono centinaia. Magpie Search nasce proprio per risolvere questo problema. Si tratta di un’app gratuita che permette di trovare documenti, PDF e immagini partendo dalle parole presenti al loro interno, anche quando quel testo esiste soltanto sotto forma di pixel.

La ricerca integrata di Windows si basa da tempo su un indice capace di includere il contenuto di molti formati documentali, mentre strumenti come Everything hanno puntato soprattutto sulla velocità, lavorando su nomi e percorsi. Magpie Search sceglie una strada diversa e mette insieme indicizzazione dei contenuti, riconoscimento ottico dei caratteri e ricerca semantica locale. L’ultima versione è disponibile gratis per Windows 10 e Windows 11 a 64 bit e supporta documenti Office, file OpenDocument, PDF, immagini e file di testo.

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Installazione e creazione dell’indice

Dalla pagina ufficiale si può scaricare un installer EXE, un pacchetto MSI pensato per la distribuzione gestita, una versione portabile in formato ZIP oppure quella pubblicata sul Microsoft Store. La versione portabile non chiede privilegi amministrativi. Basta estrarre l’archivio in una cartella scrivibile e avviare MagpieSearch.exe.

Al primo avvio si scelgono le cartelle da analizzare, per esempio Documenti, Download e Immagini. Conviene partire da una directory con qualche decina di file invece di indicizzare subito un intero disco. Il programma estrae il testo e lo salva in un database locale, così le ricerche successive interrogano questo indice senza rileggere ogni documento. Nelle impostazioni è possibile aggiungere cartelle, includere le sottocartelle, escludere percorsi inutili e scegliere tipi di file e lingue da riconoscere.

La prima scansione può pesare parecchio su processore e memoria, soprattutto con migliaia di immagini. Magpie però lavora a priorità ridotta e di base si ferma quando un portatile va a batteria. In fase di configurazione stima anche i tempi necessari. Nell’esempio mostrato rileva un PC con 4 core logici e 8 GB di RAM, su cui trova 26.721 immagini e 933 documenti. A quel punto propone due modalità. Accurate è più precisa con i caratteri piccoli e supporta oltre 50 lingue, Fast è quella consigliata e sfrutta il motore integrato in Windows. La differenza nei tempi è spesso notevole, per cui all’inizio ha senso scegliere Fast. Si può anche impostare una scorciatoia, di base CTRL+MAIUSC+Barra spaziatrice, e lasciare attivo l’avvio automatico all’accesso a Windows, così l’indice resta sempre aggiornato.

Cercare testo dentro immagini e PDF scansionati

Si immagini uno screenshot con l’errore “Connection timed out” salvato chissà dove. Basta richiamare la ricerca e digitare quella frase perché Magpie trovi l’immagine, anche se il nome del file non c’entra nulla. Il merito è dell’OCR, che analizza l’immagine, riconosce i caratteri e produce testo indicizzabile. Il programma usa tecnologie come PaddleOCR e Tesseract, oltre al riconoscimento integrato in Windows su certe configurazioni hardware, con 17 pacchetti linguistici che coprono più di 50 lingue.

Premendo Spazio su un risultato si apre un’anteprima con le corrispondenze evidenziate. F3 e MAIUSC+F3 fanno scorrere le occorrenze, mentre CTRL+C copia il testo estratto. Lo stesso meccanismo vale per i PDF scansionati privi di un livello testuale. L’OCR comunque non è infallibile e con caratteri minuscoli, immagini sfocate o scansioni rovinate conviene passare alla modalità Accurate e controllare che la lingua giusta sia attiva.

Esiste poi una sintassi avanzata. Con type:pdf fattura mese scorso si cercano fatture nei PDF del mese precedente, con ext:md,txt timeout si restringe il campo a file Markdown e TXT, con name:report modified:7d si trovano file modificati negli ultimi sette giorni. Sono supportate anche espressioni regolari, frasi tra virgolette, esclusioni, operatori OR e correzione degli errori di battitura, con l’elenco completo dei filtri richiamabile tramite F1. La funzione opzionale Find by meaning permette invece di cercare per significato grazie a un modello AI che gira sul computer. Quello per l’inglese occupa circa 23 MB, il multilingue con l’italiano circa 118 MB. Per codici, numeri di serie o messaggi di errore precisi la ricerca testuale resta comunque la scelta migliore.

Privacy e limiti rispetto a Windows Search

Sul fronte della privacy, la documentazione indica che i file vengono elaborati in locale e che nulla viene inviato ai server dello sviluppatore. La connessione serve soltanto a scaricare i modelli opzionali. L’indice si trova nel database magpie.db dentro %localappdata%Magpie, oppure nella cartella Data accanto all’eseguibile nella versione portabile. Quel database conserva però anche il testo estratto, quindi su PC condivisi o aziendali va trattato come un archivio sensibile. Il software non ha telemetria, ma questo non equivale a un audit indipendente.

I limiti non mancano. Magpie non legge il contenuto dei vecchi formati Office .doc, .xls e .ppt, salta i file oltre i 300 MB e ignora file nascosti, di sistema e alcune cartelle di sviluppo come .git e node_modules. I documenti protetti da password si trovano solo per nome. Rispetto alla ricerca di Windows 11 il vantaggio più evidente riguarda il testo nelle immagini, anche se Magpie non sostituisce ogni funzione di Windows Search e ha bisogno di tempo e spazio per costruire il proprio indice.

Fonte: TecnoAndroid