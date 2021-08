In questi ultimi mesi la nota app di messaggistica di Mark Zuckerberg si è arricchita di diverse nuove funzionalità. Una delle ultime arrivate è la funzione dei messaggi effimeri, i quali spariscono dopo una settimana o dopo un giorno. Stando a quanto è emerso, però, su WhatsApp sta per arrivare un’ulteriore novità riguardante proprio la funzione in questione.

WhatsApp: i messaggi effimeri potranno scomparire dopo 90 giorni

Come di consueto, il noto sito web WABetaInfo ha riportato le ultime novità che vedremo arrivare a breve sull’app di messaggistica di Zuckerberg. Secondo quanto è stato riportato in queste ultime ore, sembra che su WhatsApp arriverà un’ulteriore novità riguardante I messaggi effimeri.

Sembra infatti che sarà possibile far scomparire questi messaggi non solo dopo un giorno o una settimana, ma addirittura dopo circa 3 mesi, ovvero dopo 90 giorni. Questa nuova funzionalità è presente sulla nuova beta dell’applicazione, ovvero la versione 2.21.17.16 e al momento è ancora in fase di sviluppo.

In questo modo, quindi, agli utenti verrà fornito un ulteriore strumento di personalizzazione, con il quale si potrà decidere per quanto tempo conservare sul proprio dispositivo i messaggi, contenenti anche foto e video. Vi ricordiamo però che, oltre a questa novità, sono in arrivo altre sorprese. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’app di messaggistica potrebbe guadagnare un’altra funzione riguardante i messaggi vocali. In particolare, sembra che gli utenti potranno ascoltare in anteprima la nota vocale registrata prima di inviarla ai contatti desiderati.

In entrambi i casi, si tratta senz’altro di due novità che potrebbero essere molto gradite dagli utenti.