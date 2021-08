Nuovi rendering sono apparsi in rete mostrando quello che sarà il design del prossimo smartwatch del colosso di Cupertino. Apple Watch Series 7, la cui presentazione al pubblico avverrà nel mese di settembre, potrebbe riprendere esteticamente quanto proposto da iPhone 12. I suoi bordi, infatti, potrebbero essere più squadrati e il display ancora più sottile.

Apple Watch Series 7: design e specifiche tecniche del dispositivo!

L’ipotesi che Apple potesse avere intenzione di proporre un nuovo smartwatch dal design rinnovato era già emersa nei mesi scorsi. Nelle ultime ore sono però trapelate ulteriori indiscrezioni a sostegno della precedente notizia che, accompagnate da nuovi rendering, permettono anche di osservare quelli che potrebbero essere gli aggiornamenti introdotti da Apple.

La novità più evidente riguarderà il design complessivo dello smartwatch, il quale avrà un display da 1,8 pollici particolarmente sottile e dei bordi squadrati. I pulsanti presenti sul lato destro avranno delle dimensioni ridotte rispetto ad Apple Watch Series 6 e anche dal punto di vista tecnico ci saranno delle novità interessanti.

A partire dalla batteria che, molto probabilmente, sarà in grado di supportare la tecnologia di ricarica MagSafe nuovamente introdotta da Apple con il lancio di iPhone 12, per poi passare alle funzionalità proposte. Il colosso di Cupertino consentirà di utilizzare il suo smartwatch per monitorare la frequenza cardiaca ed effettuare un’elettrocardiogramma in pochi istanti; offrirà la possibilità di monitorare il livello di ossigeno nel sangue e di ottenere un valido supporto durante lo svolgimento di attività fisica.

Soltanto in futuro, però, potrebbe essere possibile assistere all’introduzione di una funzionalità anticipata dalle indiscrezioni passate. Il riferimento è al sensore che permetterebbe di monitorare il livello di glucosio nel sangue. Le voci ritenevano che Samsung ed Apple avrebbero potuto procedere quest’anno con l’introduzione della funzionalità sui loro smartwatch ma le aspettative dei più saranno deluse.