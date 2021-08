Iliad rilancia la sua offerta commerciale in estate, garantendo agli utenti le tariffe con i costi più bassi del momento. Il provider francese ha oramai confermato a listino la sua offerta Giga 120. I clienti che attivano questa ricaricabile pagheranno un costo mensile di 9,99 euro ed avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e ben 120 Giga per la connessione internet.

Iliad, le reti 5G e due servizi gratis con la nuova tariffa

La promozione Giga 120 è certamente un’occasione per il suo prezzo da ribasso e per le sue soglie di consumo, ma rappresenta anche un’ottima soluzione grazie ai suoi tre servizi gratuiti.

Gli utenti che aderiscono a questa tariffa di Iliad avranno in primo luogo la garanzia di chiamate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati del gestore francese potranno quindi comunicare in totale libertà con amici e parenti fuori dai confini nazionali, senza l’incombenza di spese aggiuntive sul loro conto mensile. La lista delle nazioni compatibili prevede ben 60 Stati in giro per il mondo.

Sempre Iliad, inoltre, attraverso la tariffa Giga 120 assicura anche la segreteria telefonica a costo zero. Il gestore francese ha scelto di diversificare completamente la sua proposta rispetto a quella di TIM, Vodafone e WindTre. L’ascolto dei messaggi registrati in segreteria non comporterà quindi spese extra sul prezzo della ricaricabile.