Il mese di agosto continua ad essere particolarmente interessante per tutti coloro che desiderano cambiare operatore e ottenere delle tariffe economiche senza dover rinunciare alle abbondanti quantità di Giga di traffico dati.

Wind Tre sin dall’inizio dell’estate ha rivolto ai suoi nuovi clienti delle offerte low cost con l’intenzione di sfidare apertamente i suoi principali rivali. A partire da soli 7,99 euro al mese, i clienti provenienti da Iliad o da uno dei numerosi operatori virtuali selezionati, hanno la possibilità di ricevere fino a 101 GB di traffico dati al mese.

Wind Tre: le offerte low cost di agosto!

Le offerte low cost di questo mese proposte da Wind Tre ai clienti Iliad e MVNO possono essere attivate direttamente online, così da ricevere la SIM tramite corriere senza dover affrontare spese aggiuntive.

I clienti interessati hanno la possibilità di scegliere tra varie opzioni. La più conveniente è la Wind Tre GO 101 Star + Easy Pay Digital, che a soli 7,99 euro al mese, offre: minuti illimitati, 200 SMS e 101 GB di traffico dati. A differenza delle altre offerte, il costo di rinnovo dovrà essere affrontato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Allo stesso prezzo sarà possibile attivare la Wind Tre GO 50 Star + Digital Limited Edition, che offre: minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati. Il costo potrà essere affrontato tramite credito residuo.

Infine, la Wind Tre GO 100 Special + Limited Edition, è l’offerta disponibile a 9,99 euro al mese che permette di ricevere: minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di traffico dati per la navigazione. Anche in questo caso, il costo di rinnovo potrà essere saldato tramite credito residuo.