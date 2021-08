Oggi torniamo a parlare di offerte WINDTRE, nella fattispecie della serie GO winback, rivolta, quindi, agli ex clienti WINDTRE, Wind e Tre Italia, che arriva fino a 100 GB e parte da 6,99 euro al mese.

Insomma, mentre nei giorni scorsi vi avevamo parlato dei numeri negativi fatti registrare da WINDTRE nell’ultimo anno in termini di customer base, oggi parliamo delle offerte finalizzate a riconquistare gli ex clienti. Scopriamo i dettagli.

WindTre rilancia le offerte winback

In particolare, sono tre le offerte winback, attivabili in negozio, che in questo periodo l’operatore sta proponendo via SMS: WINDTRE Go 50 Fire Plus LE a 6,99 euro al mese, WINDTRE GO 100 Star Plus LE a 7,99 euro al mese e WINDTRE GO 50 Flash Plus LE a 8,99 euro al mese. Partiamo con la Go 50 Fire Plus LE che mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 6,99 euro al mese.

Continuiamo con la GO 100 Star Plus LE che mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati 4G al costo di 7,99 euro al mese. Terminiamo con la GO 50 Flash Plus LE che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 8,99 euro al mese.

Il cliente interessato all’attivazione deve fare contestuale richiesta di portabilità del numero e acquistare una nuova SIM WINDTRE entro la data di scadenza indicata nel messaggio ricevuto. Tutte le offerte descritte sono compatibili con opzioni aggiuntive, ma non con l’offerta convergente di rete fissa SuperFibra e col servizio di rateizzazione Telefono Incluso. Tutte le offerte sono sfruttabili anche in Roaming UE e UK e la tariffa base include senza costi aggiuntivi i servizi di reperibilità Ti ho cercato e di Segreteria Telefonica.