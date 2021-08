WiFi gratis: il recente progetto si sta diffondendo sempre più rapidamente

Tutto è nato dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale un bel giorno ha deciso di attrezzare tutti i Comuni che lo desiderano con HotSpot gratuiti. In poche parole: WiFi gratis su gran parte del territorio italiano. Scopriamo insieme tutte le novità e come accedere al servizio.

Ogni giorno il progetto di WiFi gratis, meglio noto come WiFi Italia, raggiunge delle nuove mete nella mappa virtuale. Qui di seguito vi offriamo una guida dei Comuni e dei punti dotati di HotSpot gratuiti offerti dal servizio.

A Luglio il Sindaco di Graffignano spiegava: “Far parte di una rete WiFi nazionale pubblica, come quella realizzata da Mise ed Infratel Italia, permette a Graffignano di porre risalto alla nostra storia e ad una collocazione geografica che pone Graffignano in una zona ricca di bellezze paesaggistiche (dista solo 3 km dall’oasi del WWF di Alviano) ed architettoniche (il castello, gli affreschi del santuario Della Madonna Del Castellonchio) ed è vicino ad altri paesi molto conosciuti: Civita di Bagnoregio, Bolsena, Todi, Orvieto, Alviano, Amelia, Lugnano in Teverina, Castiglione in Teverina e Montefiascone“.