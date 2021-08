L’ultimo rapporto di Nikkei Asia ha mostrato che la popolare piattaforma di social media per brevi video TikTok ha superato Facebook come app più scaricata al mondo. Fino a quest’anno, Facebook aveva tenuto saldamente la prima posizione, essendo il social network più popolare al mondo e attirando milioni di utenti.

Il recente aumento degli utenti di TikTok è stato guidato da una combinazione di fattori, tra cui la pandemia globale di coronavirus, che ha costretto le persone a stare a casa per mesi. Ciò ha portato a un forte aumento della popolarità della piattaforma tra un’ampia varietà di segmenti della popolazione e fasce di età, compresi anche gli anziani. La crescita di TikTok è stata alimentata anche dalla fine della repressione del governo degli Stati Uniti sul social network.

TikTok: l’app sorpassa anche Facebook diventando la prima al mondo

Il successo di TikTok ha portato Instagram, YouTube e altri a lanciare servizi simili. Il tempo di visualizzazione totale dei video di TikTok negli Stati Uniti e nel Regno Unito è più lungo di quello di YouTube e i video più brevi stanno guadagnando sempre più attenzione da parte degli utenti.

“In termini di contenuti, la musica e le commedie stanno diventando più popolari”. Anche i social media vocali sono in crescita, con Clubhouse che decolla in Giappone e negli Stati Uniti all’inizio del 2021. TikTok arriverà presto con Storie come Instagram, Facebook e molti altri social network. Le app di social media copiano costantemente le funzionalità l’una dall’altra. Ora il servizio video cinese si prepara a lanciare le storie che molti utenti amano su altre piattaforme.

Un portavoce di TikTok ha dichiarato: ‘Stiamo sempre pensando a nuovi modi per avvantaggiare la nostra comunità e arricchire l’esperienza di TikTok. Attualmente, stiamo sperimentando come fornire formati aggiuntivi ai creatori di contenuti’.