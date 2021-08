Mozilla ha annunciato il rilascio pubblico di Firefox 91, con una versione migliorata della sua Total Cookie Protection per i singoli siti web. Quando navighi sul Web sui tuoi dispositivi, i siti Web spesso lasciano dei cookie sul tuo sistema in modo che possano ricordare te e quali sono le tue preferenze.

Alcuni cookie sono davvero utili, in quanto consentono ai siti di salvare le tue informazioni personali (come le tue credenziali di accesso) in modo che tu non debba continuare a inserirle ogni volta che visiti il sito. Tuttavia, per lo stesso motivo, i cookie possono rappresentare un rischio per la privacy a causa delle informazioni che contengono su di te.

Firefox 91: scaricate ora il nuovo update per PC

Per combattere il problema, Total Cookie Protection assicura che i siti Web non possano tracciare gli utenti attraverso i siti Web suddividendo l’archiviazione dei dati in un cookie jar per sito Web. Con la cancellazione avanzata dei cookie, quando un utente svuota un barattolo di cookie per un singolo sito Web, viene svuotato l’intero barattolo, incluso qualsiasi set di dati di tracciamento incorporato da un altro sito Web, come Facebook.

Firefox non mostra più i singoli domini che memorizzano i dati. Al contrario, elenca un cookie jar per ogni sito Web visitato, facilitando l’identificazione e la rimozione di tutti i dati che un sito Web ha archiviato localmente, rimuovendo anche eventuali dati rimanenti da terze parti incorporati in quel sito.

Affinché la cancellazione avanzata dei cookie funzioni, è necessario abilitare la protezione rigida del tracciamento (Impostazioni -> Privacy e sicurezza). La cancellazione avanzata dei cookie verrà quindi utilizzata quando si utilizza ‘Cancella cookie e dati dei siti’ nel pannello dell’identità (l’icona del lucchetto) o nelle preferenze di Firefox.