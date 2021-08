L’11 agosto sarà un giorno molto importante per Samsung. Il produttore coreano solleverà il sipario sui nuovi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. Tuttavia, gli smartphone pieghevoli non saranno gli unici protagonisti della giornata.

Ci aspettiamo infatti che il brand lancerà anche il nuovo Galaxy S21 FE, la nuova generazione della serie “Fan Edition” che ha riscosso tanto successo in passato. Stando ad un nuovo report trapelato in queste ore, Samsung potrebbe rendere il device estremamente moderno grazie ad alcune colorazioni esclusive.

Il Galaxy S21 FE potrebbe essere lanciato nei colori bianco, grigio, verde e viola per venire incontro alle esigenze degli utenti più giovani. Inoltre, l’indiscrezione riporta che queste colorazioni disponibili immediatamente e non si escludono nuovi colori in arrivo nei mesi successivi al lancio.

Samsung Galaxy S21 FE si preannuncia un vero e proprio gioiellino

Stando alle indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, il Galaxy S21 FE sarà caratterizzato da un dispaly AMOLED da 6.4 pollici dotato di una risoluzione FullHD+. Ci aspettiamo anche un refresh rate a 120Hz e un alto valore di touch sampling rate.

Per quanto riguarda il SoC invece, Samsung potrebbe aver rinviato il debutto dello smartphone a causa della crisi dei chip. Tuttavia, l’emergenza sembra essere rientrata e il produttore coreano ha deciso di lanciare ufficialmente il device. Il SoC scelto potrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 888 accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il comparto fotografico sarà composto da una tripla fotocamera con un sensore principale da 12MP, un’ottica secondaria da 12MP e una lente da 8MP. La fotocamera frontale sarà da 32MP con particolare attenzione ai selfie.