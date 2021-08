Samsung si sta preparando a realizzare l’evento Galaxy Unpacked più ricco mai visto fino ad oggi. L’appuntamento è fissato per il prossimo 11 agosto e i protagonisti della giornata saranno i foldable di nuova generazione.

Tuttavia, il produttore coreano presenterà anche altri device. Ci aspettiamo il debutto dei nuovi smartwatch ed anche delle nuove Galaxy Buds2. Gli auricolari di nuova generazione sono stati oggetto di indiscrezioni che ne hanno svelato la scheda tecnica completa.

A rilasciare le informazioni è stato il noto leaker Snoopy con un post su Twitter. Nel cinguettio si possono leggere tutte le specifiche presenti sulle Galaxy Buds2. Le cuffie di Samsung saranno caratterizzate dalla connettività Bluetooth 5.2 per una maggiore fluidità e chiarezza in fase di chiamata e ascolto musica.

Galaxy Buds2 Specs:

Bluetooth 5.2

Battery: 61mAh per Bud and 472 mAh Case.

Glossy finish

Ambient Sound/ANC

3 Mics

18h with ANC (5 + 13 in the Case)

28h without ANC (8+ 20 in the Case)

55 min Battery with 5min Charging

Qi Charging

Two speakers 11 mm Woofer + 6.5 mm Tweeter

IPX7 pic.twitter.com/tBbR2IoGhg

— Snoopy (@_snoopytech_) August 3, 2021