Con il lancio di tre nuovi giochi, il servizio Apple Arcade di 4,99 euro al mese di Apple offre ora più di 200 giochi per gli utenti di iPhone, iPad e Mac. Il traguardo è stato evidenziato per la prima volta da CNET e si accompagna al lancio di Super Leap Day, Super Stickman Golf 3+ e Monster Hunter Stories+, che possono essere scaricati e giocati a partire da oggi.

Apple Arcade‌ è stato lanciato per la prima volta a settembre 2019, quindi ci sono voluti poco meno di due anni perché Apple offrisse ai clienti 200 titoli tra cui scegliere. Con ‌Apple Arcade‌, tutti i giochi sono gratuiti e non ci sono opzioni di acquisto o pubblicità in-app.

Apple Arcade: sfrutta la prova gratuita se non lo hai già fatto

Il servizio ha un prezzo di 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno e, con quel prezzo di abbonamento, tutti i membri della famiglia possono accedere ai giochi. Apple offre anche una prova gratuita di un mese per chiunque, una prova gratuita di tre mesi per chi acquista un dispositivo Apple e spesso ci sono anche promozioni per periodi di prova più lunghi.

Apple ha lavorato con sviluppatori indipendenti e grandi società di gioco sui titoli ‌Apple Arcade‌ sin dal suo lancio, e nell’aprile di quest’anno, Apple ha iniziato a ripubblicare titoli classici come Fruit Ninja, Monument Valley, Mini Metro, Threes e altri.

I titoli Apple Arcade‌ possono essere riprodotti su iPhone, iPad, Mac e Apple TV e molti giochi sono progettati per supportare i controller, con supporto disponibile per i controller PlayStation e Xbox. Il servizio è disponibile in più di 150 paesi. Nuovi titoli vengono aggiunti regolarmente ad ‌Apple Arcade‌ e, nel prossimo futuro, il servizio guadagnerà ‘MasterChef: Let’s Cook’, ‘Layton’s Mystery Journey+’, ‘Asphalt Airborne 8+’, ‘Baldo The Guardian Owls’. ‘Tetris Beat’ e ‘Wurdweb’.