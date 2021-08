Nier Reincarnation, l’ultimo gioco nello stesso universo di Nier Replicant e Nier Automata, è ora disponibile su iOS e Android come gioco di ruolo free-to-play.

Sebbene Reincarnation sia disponibile per il download, potrebbe non essere giocabile per tutti fino a mercoledì successivo, come annunciato dall’account Twitter ufficiale del gioco.

Nier Reincarnation: il gioco è free-to-play

Come è tipico dei giochi Nier, Nier Reincarnation (in stile NieR Re[in]carnation) ha una storia avvolta nel mistero: “Una ragazza si sveglia su un freddo pavimento di pietra”, recita la descrizione del gioco, ed è guidata da una creatura chiamata Mama per esplorare i suoi dintorni in un luogo chiamato The Cage.

Mentre il creatore della serie, Yoko Taro, torna come direttore creativo su Reincarnation, il gioco è una collaborazione tra Square Enix e lo studio Applibot. I fan veterani del franchise saranno entusiasti di un evento crossover abbinato al lancio del gioco, che presenta i personaggi di Nier Automata 2B, 9S e A2 come alleati opzionali che possono combattere a fianco del giocatore in Reincarnation.

Square Enix lavora molto per i giochi mobile

Anche se può essere strano vedere il lancio di un gioco Nier su dispositivi mobili, Square Enix rilascia giochi su smartphone da anni. La maggior parte di questi sono remaster di giochi classici, dall’originale Final Fantasy a Final Fantasy 9. Lo studio ha anche rilasciato giochi per smartphone come il titolo di lancio di Apple Arcade Vari DayLife, così come gli acclamati giochi di strategia GO a turni (Hitman GO, Lara Croft GO e Deus Ex GO).

Nier Reincarnation appartiene a quest’ultimo come un gioco creato per smartphone, anche se probabilmente avrà una sua narrativa unica. Non ci aspetteremmo che i suoi controlli o il suo gameplay siano molto diversi dalle sue controparti per console, anche se è sempre possibile.