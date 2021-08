Il Samsung Galaxy Z Flip 3 dovrebbe arrivare l’11 agosto, eppure c’è ancora molto di cui non siamo ancora sicuri, ma una cosa di cui ora siamo abbastanza sicuri è la velocità di ricarica dello smartphone.

Come notato da MySmartPrice, l’agenzia di certificazione 3C cinese ha elencato un numero di modello (SM-F7110) che è stato associato al device come supporto per un caricabatterie da 15 W e 25 W. Non è chiaro se uno di questi verrà spedito con il Samsung Galaxy Z Flip 3 (dopotutto, la gamma Samsung Galaxy S21 non viene fornita con un caricabatterie), ma ciò conferma quasi che Z Flip 3 supporta comunque la ricarica da 25 W.

Galaxy Z Flip 3 includerá alcune tecnologie del Galaxy S21

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma questo elenco è per una certificazione cinese ufficiale che gli smartphone ricevono prima del lancio nel paese, quindi i dati inclusi dovrebbero essere accurati. Inoltre, con la gamma Samsung Galaxy S21 che supporta la ricarica da 25 W, pensiamo che sia probabile che anche il Galaxy Z Flip 3 supporti la stessa tecnologia.

Anche se passare da 15 W a 25 W potrebbe sembrare promettente, il fatto è che è ancora molto lento rispetto a ciò che offrono alcuni smartphone. OnePlus 9, ad esempio, supporta la ricarica da 65 W, mentre Xiaomi Mi 10 Ultra arriva fino a 120 W e Xiaomi potrebbe lanciare un device da 200 W il prossimo anno.

Ci sono potenziali svantaggi nella ricarica rapida, in quanto può potenzialmente consumare una batteria più velocemente, ma Xiaomi afferma che la sua tecnologia di ricarica da 200 W non ha questo problema.