Siri nel prossimo aggiornamento di iOS 15 sarà più intelligente, ma Apple, per ragioni sconosciute, ridurrà anche alcune delle capacità dell’assistente vocale.

Forse la rimozione più importante è la capacità di fermare le corse di Uber usando Siri. Questa è stata una dell app di terze parti utilizzate da Apple per far pubblicità alle funzioni dell’assistente digitale. Altre modifiche riguardano diverse categorie CarPlay, pagamenti, elenchi e note e chiamate VoIP. Tuttavia, Apple osserva che Maps continuerà a supportare le integrazioni di app di terze parti.

iOS 15 porterà nuove funzioni agli smartphone di Apple

Esempi chiave di funzionalità che non funzioneranno più a partire dall’aggiornamento IOS 15 includono il controllo delle impostazioni dell’autoradio e del clima. Non sarai più in grado nemmeno di pagare le bollette e trasferire denaro tra conti.

Apple ha presentato le integrazioni di app di terze parti nei suoi aggiornamenti software del 2016. All’epoca aveva promesso: “In iOS 10, Siri sarà in grado di fare molto di più”. Siri è sempre stato in competizione con Google Assistant e Amazon Alexa. Gli assistenti di intelligenza artificiale devono prestare molta attenzione alla loro posizione sulla privacy. La raccolta di dati può avere implicazioni inquietanti, ma è anche un elemento cruciale per migliorare l’intelligenza artificiale.

Il produttore di iPhone potrebbe avere un asso nella manica per sostituire queste integrazioni, ma al momento non ha ancora annunciato novità. Apple rilascia in genere i suoi aggiornamenti software annuali a settembre, durante o vicino al momento del suo evento di lancio di iPhone. Quest’anno, ci aspettiamo che l’iPhone 13 arrivi a metà settembre.