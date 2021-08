La serie Netflix più attesa di quest’anno, La Casa De Papel, tornerà molto presto con la sua ultima stagione. La quinta stagione di questa serie drama che parla del mondo delle avventure e disavventure della squadra di ladri piu’ famosa dell’ultimo decennio dovrebbe uscire a breve. Il primo capitolo uscirà sulla piattaforma streaming su Netflix il 3 settembre e il secondo volume sarà presentato in anteprima il 3 dicembre.

Prima della sua uscita, i creatori della quinta stagione hanno rilasciato il trailer ufficiale della serie in cui si può vedere il Professore lottare per sfuggire alle mani di Alicia e l’intera banda promette di sopravvivere senza la sorveglianza e la guida di Sergio.

Anche Alvaro Morte, che interpreta il personaggio di Il Professore aka Sergio Marquina in questa popolare serie, ha condiviso il trailer sul suo profilo Instagram. Ha anche condiviso un nuovissimo poster di “La Casa De Papel” dove l’intero gruppo può essere visto senza di lui. Questo crea un livello completamente nuovo di suspense sul fatto che Sergio possa sfuggire dalle mani di Alicia o che sia “la fine” per lui.

Che sia davvero la fine?

Recentemente, Ursula Corbero, che interpreta il personaggio di Tokyo in “La Casa De Papel“, ha pubblicato sul suo Instagram alcune foto inedite dai set della serie web. Non mostrano nulla di rilevante, ma possono farci capire come la serie sia arrivata quasi al suo termine.

La Casa De Papel è emersa come una delle serie web non inglesi più viste sulla piattaforma di Netflix. Vanta un cast storico, che comprende i veterani: Alvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokyo), Itziar Ituño (Raquel Murillo/Lisbona), Pedro Alonso (Berlino), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente ( Denver), Esther Acebo (Mónica Gaztambide/Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Najwa Nimri (ispettore Sierra) e tanti altri.