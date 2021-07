Quale fonte di energia tra diesel ed elettrico risulta essere piu’ prestante e potente? Prima ancora di entrare in questo articolo, spiegheremo quale carburante sembri fornire più “potenza” in base a quale sia la fonte utilizzata.

Come si comportano i motori elettrici

I motori elettrici non hanno quasi parti mobili (a parte il rotore) e possono generare enormi quantità di coppia a partire da zero giri/min. Qualsiasi motore ICE non può farlo. Devono girare ad alta velocità per generare molta potenza, mentre quando si parla di HP, per qualsiasi motore quello che si vuole intendere riguarda la “potenza di picco“. Esistono molte alternative che cercano di mantenere questi motori al centro della curva di coppia, ma la realtà è che la maggior parte delle volte funzionano a un intervallo che è al di fuori del loro picco di HP.

I motori diesel generano più CV a regimi inferiori

Uno dei motivi per cui i motori diesel sono più potenti della benzina è che tendono a generare più CV a bassi regimi. Tendono anche ad avere una coppia molto più alta a regimi più bassi che diminuisce quando il motore gira più velocemente. Ciò è causato da una serie di fattori tra cui un rapporto di compressione più elevato, una corsa più lunga e un aumento di circa il 15% in più di densità di energia rispetto alla benzina. Molti motori a benzina battono il diesel per HP a regimi più elevati, motivo per cui molti tipi di motori diesel hanno turbocompressori.

Quindi l’ironia è che la maggior parte delle persone acquista prodotti con un’attenzione particolare sugli HP dell’auto, quando in realta’ tutto cio’ che serve è la coppia. La coppia è la potenza che il motore può erogare per portarti alla velocità che desideri. È la sensazione che si prova quando si schiaccia il pedale sul pavimento o si gira l’acceleratore e la ruota anteriore si stacca da terra. Quando si tratta di coppia, qualsiasi motore ICE (a combustione) non può competere con l’elettrico perché un motore elettrico può fornire il 100% della sua coppia da fermo.