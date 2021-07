Vuoi fare impazzire i tuoi amici con un trucco WhatsApp che ti permette di mandare messaggi invisibili? Sei nel posto giusto. Stiamo parlando di una soluzione che ti permette di inoltrare un messaggio di testo vuoto che fa scervellare tutti i tuoi contatti. Curioso di scoprire come si fa? Bene, vediamo come arrivare alla nostra conclusione in pochi secondi.

Messaggi vuoti con WhatsApp: svelato il trucco per riuscirci

L’app consolidata dallo sviluppatore Facebook è efficace per messaggiare, chiamare, video chiamare e condividere ogni genere di contenuto. Nonostante tutto questo ha dei limiti imposti dallo stesso publisher in merito al contenuto dei messaggi. Gli utenti non possono inviare apparentemente messaggi vuoti. In realtà possiamo farlo agevolmente con una serie di trucchi ben collaudati.

Il primo trucco dell’app si applica a WhatsApp iOS e consiste nel copiare ed incollare una serie di spaziature da altre applicazioni esterne. Spesso, ad ogni modo, tale sistema non è funzionante e si sceglie invece di rivolgersi altrove. E veniamo quindi al secondo trucchetto per l’applicazione.

Il secondo trick consiste nel rivolgersi al sito gratuito unicode.flopp.net. All’interno di questo portale si offre la risorsa per creare un messaggio invisibile per WhatsApp. Se vogliamo prendere in giro i nostri amici lasciandoli con un dubbio atroce basta accedere al sito e creare il proprio messaggio senza contenuto. Servono un paio di minuti ed il testo è pronto.

Hai mai utilizzato questi trucchetti per far scervellare i tuoi amici ed i tuo parenti? Facci sapere se funzionano e seguici per ulteriori trucchi WhatsApp ed aggiornamenti in arrivo da parte del team di Menlo Park.