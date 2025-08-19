WhatsApp, ecco tutti i trucchi nascosti e imperdibili della piattaforma

WhatsApp è sicuramente una, se non la prima piattaforma per la messaggistica istantanea più usata nella maggior parte dei paesi del mondo.

Nonostante l’app di Meta sia così famosa, tanto da essere utilizzata da milioni di utenti, per alcuni nasconde ancora dei segreti.

Questi segreti in realtà sono dei trucchi che agevolano l’utilizzo dell’applicazione, ma che non tutti gli utenti conoscono.

WhatsApp: ecco tutti i trucchi segreti da conoscere

La scoperta di alcuni trucchetti segreti su WhatsApp, potrebbe davvero migliorare l’esperienza degli utenti sulla piattaforma.

Non si tratta di trucchi così conclamati, però la loro conoscenza può risultare sempre utile.

Uno dei trucchi di WhatsApp più recenti, ma che alcuni probabilmente ancora non conoscono è l’integrazione del Chatbot AI. Recentemente, infatti, l’app di Meta ha integrato l’intelligenza artificiale sulla propria piattaforma, dunque tramite l’interfaccia di WhatsApp è possibile chattare con Meta AI.

Un’altra funzione che non tutti conoscono, ma che può essere estremamente utile è la lista broadcast. Tramite questa funzione localizzata all’interno del menu che compare, cliccando sul segno ‘+’ dell’interfaccia, si può inviare lo stesso messaggio ai contatti separatamente, il che si può rivelare molto utile se si intende fare degli inviti senza dover creare un gruppo.

Un trucchetto davvero poco conosciuto su WhatsApp è invece la formattazione del testo. Sull’applicazione è possibile infatti formattare il testo in grassetto, corsivo e barrato, utilizzando dei semplici simboli.per scrivere in grassetto è necessario racchiudere la parola o la frase che si intende scrivere tra due asterischi. Per il corsivo si effettua lo stesso, solo che i simboli sono gli underscore, infine, per quanto riguarda il barrato, le parole sono racchiuse tra due tilde.

C’è anche la possibilità di mettere in risalto alcune citazioni, racchiudendo le parole tra tre accenti gravi.

E tu conoscevi tutti questi trucchi quasi sconosciuti di WhatsApp?