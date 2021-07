samsung-galaxy-s20-alcuni-display-diventano-inutilizzabili-senza-un-motivo

La serie Galaxy S20 di Samsung è stata una delle famiglie di smartphone più ricche di funzionalità dello scorso anno e questi dispositivi sono ancora piuttosto richiesti tutt’oggi. Sfortunatamente, sembra che alcuni proprietari stiano segnalando un grave difetto dello schermo.

Alcuni proprietari di Galaxy S20 e S20 Plus si sono rivolti al forum di supporto di Samsung, Reddit e altre piattaforme per lamentarsi dello sfarfallio dello schermo che alla fine fa diventare l’intero schermo verde e/o bianco. Al momento, non sembra esserci un vero motivo per il problema e ció sta infastidendo i vari utenti.

Galaxy S20: Samsung non ha ancora rilasciato dichiarazioni

Il verificarsi del problema significa per i possessori dei device che questi smartphone diventano inutilizzabili poiché non é possibile utilizzare il loro schermo. Alcuni utenti interessati hanno anche notato di non aver lasciato cadere i loro device, suggerendo che si tratta di un guasto hardware o di un problema software.

Sembra anche che un ripristino delle impostazioni di fabbrica non risolva le cose, secondo un utente sul forum Samsung, con un altro che afferma che alla fine hanno dovuto sostituire lo schermo. La societá non ha ancora risposto del problema, nonostante le varie segnalazioni sui social network da parte degli utenti.

Al momento, non esiste una soluzione al problema e sembra che l’unico modo per tornare ad utilizzare lo smartphone sia quello di cambiare il display. Tuttavia, non tutti gli utenti sono disposti a spendere denaro per un problema hardware che, forse, é un difetto di fabbrica. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni quando Samsung rilascerá un comunicato ufficiale.