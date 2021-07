Samsung è continuamente al lavoro per sviluppare nuovi device basati sulle tecnologie più moderne. In particolare, sembra che il produttore coreano si stia concentrando sul settore fotografico attraverso lo sviluppo di nuovi sensori.

Stando alle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, la divisione Ricerca e Sviluppo di Samsung stava lavorando su un sensore fotografico di nuova generazione. I report indicavano che la nuova ottica avrebbe fatto parte della famiglia ISOCELL e sarebbe stata caratterizzata da una risoluzione di 200 megapixel.

Tale tecnologia avrebbe permesso al brand di raggiungere Sony ai vertici del settore e realizzare dei veri e propri camera-phone. Tuttavia, secondo le nuove informazioni emerse grazie al solito Ice Universe, possiamo scoprire ulteriori dettagli.

As I said, Samsung S22 Ultra will not blindly adopt the larger digital 200MP, but will further optimize the third-generation 108MP sensor.

— Ice universe (@UniverseIce) July 8, 2021