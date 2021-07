Samsung si sta preparando per tenere un evento Galaxy Unpacked. Durante il keynote verranno presentati tantissimi device che caratterizzeranno il futuro dell’azienda coreana.

Le precedenti indiscrezioni sembravano concordi nell’indicare che la data scelta dal produttore fosse il 3 agosto. Questo giorno è stato più volte indicato dai rumor ma, a quanto pare, Samsung ha scelto un’altra data.

Stando a quanto Twittato da Ice Universe, il brand sembra indirizzato verso l’11 agosto come data ufficiale per il Galaxy Unpacked. Al momento Samsung non ha confermato ufficialmente la notizia, ma sembra che non ci saranno ulteriori cambiamenti.

Samsung si sta preparando al nuovo evento Galaxy Unpacked di agosto

Durante il Galaxy Unpacked ci aspettiamo il lancio di tantissimi device. Samsung vorrà certamente stupire i propri fan e non solo con le tecnologie rivoluzionarie che sta sviluppando. Infatti, i dispositivi più attesi sono certamente i nuovi smartphone pieghevoli.

A far parte di questa famiglia saranno certamente Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe aggiungersi anche un terzo foldable. Si tratta di Galaxy Z Flip 3 Lite che dovrebbe mantenere il design e le funzionalità del fratello maggiore, ma ad un prezzo inferiore.

Ma gli smartphone pieghevoli non saranno gli unici protagonisti della giornata. Infatti Samsung solleverà il sipario anche sulla nuova famiglia Galaxy Watch 4. La serie sarà caratterizzata da due linee di prodotto, la Active e la Classic.

Infine, avranno il loro spazio anche le Galaxy Buds 2. Gli auricolari rappresenteranno un’evoluzione della precedente generazione ed includeranno anche la tecnologia ANC. Non resta che attendere l’11 agosto per scoprire tutti i dettagli dei nuovi dispositivi in arrivo.