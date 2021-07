Samsung si sta preparando a rilasciare sul mercato la nuova famiglia Galaxy Tab S8. Nonostante il debutto non sia previsto per quest’anno ma per il 2022, le indiscrezioni hanno permesso di scoprire nuovi dettagli sulla serie.

In particolare, il produttore coreano sembra intenzionato a lanciare tre modelli diversi chiamati Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. I possibili nomi rispecchiano quelli utilizzati per la famiglia Galaxy S21, un ulteriore segno di contatto tra le varie linee di prodotto.

Il device si configura come il flagship assoluto della famiglia e si tratta della prima volta che Samsung realizzerà una variante Ultra dei propri tablet. Stando ai nuovi dettagli emersi, possiamo scoprire parte delle specifiche tecniche che caratterizzeranno il dispositivo.

Galaxy Tab S8 Ultra si preannuncia come il tablet più performante mai realizzato da Samsung

In particolare, basandoci su quanto scovato dai leaker, il Galaxy Tab S8 Ultra sarà caratterizzato da un display OLED da 14.6 pollici. Il pannello avrà un refresh rate a 120Hz ed integrerà anche il sensore per le impronte digitali.

Il SoC non è stato svelato, ma il sistema potrà contare su 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Sarà presente una doppia fotocamera frontale da 8MP+5MP e una batteria da 12000mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W. Il device sarà spesso appena 5.5mm con un peso di 650 grammi.

Guardando al Galaxy Tab S8+, ci rendiamo conto come la versione Ultra sarà decisamente più performante. Il display sarà un OLED da 12.4 pollici sempre con refresh rate a 120Hz e sensore di impronte digitali. In questo caso ci saranno 8/256GB di memorie di sistema e una singola fotocamera frontale da 8MP.

Infine, il Galaxy Tab S8 sarà caratterizzato da un display LTPS TFT LCD da 11 pollici a 120Hz con fotocamera frontale da 8MP. Ci aspettiamo 8/256GB di memorie e una batteria da 8000mAh con ricarica rapida a 45W. Per tutti e tre i device sembra confermata la doppia fotocamera posteriore da 13+5MP. Inoltre, non mancherà il supporto alla S Pen e alla tastiera esterna.