WindTre vuole fare un passo in avanti nel campo della telefonia mobile nel corso di questa stagione estiva. Il gestore arancione mette a disposizione di tutti gli abbonati una serie di vantaggiose tariffe, come alternativa alla Flash 120 di Iliad. I clienti che intendono attivare una nuova SIM, ad esempio, potranno scegliere la WindTre Star+.

WindTre, la grande alternativa ad Iliad con 100 Giga

La WindTre Star+ rappresenta un’alternativa alle tariffe di Iliad, sia per quanto concerne le soglie di consumo sia per quanto concerne i costi mensili.

Nel dettaglio, gli utenti che decidono attivare una SIM con la Star+ potranno beneficiare di un pacchetto che prevede chiamate no limits, SMS infiniti verso tutti e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della ricaricabile è di 7,99 euro.

Gli utenti di WindTre che optano per questa ricaricabile dovranno accettare una serie di condizioni. Di base tutti i nuovi abbonati dovranno impegnarsi a versare una quota extra di 10 euro per le spese di attivazione e per il rilascio della stessa SIM.

Propedeutica per la sottoscrizione di questa tariffa è poi l’operazione di portabilità del numero. In base alle direttive previste da WindTre, questa promozione è prevista solo per gli utenti che effettueranno il cambio di numero da altro gestore ed in particolar modo da TIM, Vodafone e Iliad.

I clienti interessati potranno recarsi per ulteriori informazioni presso uno dei vari punti vendita di WindTre sul territorio nazionale. Allo stato attuale il provider non prevede la sottoscrizione attraverso i canali online.