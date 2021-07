WhatsApp: esiste il trucco definitivo per entrare da invisibili in chat

La discrezione è quello che gli utenti che utilizzano lo smartphone più ricercano e che allo stesso tempo più esigono in assoluto. Sono tantissime le applicazioni che riescono ad implicare le persone in giri di utenti davvero enorme, come ad esempio WhatsApp. La famosa applicazione di messaggistica istantanea è in dotazione oltre 2 miliardi di persone e sarebbe davvero molto semplice vedere qualcuno ficcare il naso nei propri affari.

Da diverso tempo però l’applicazione è stata in grado di debellare tutte quelle applicazioni satellite. Stiamo parlando delle soluzioni che prima permettevano addirittura di ficcare il naso nelle chat altrui, senza dover pagare neanche un solo centesimo. Il tutto avveniva chiaramente in maniera indebita, ma ora è solo un brutto ricordo. Allo stesso tempo qualcuno vorrebbe che quando entra in chat, nessuno potesse vedere che in quel momento è online. A quanto pare la soluzione sarebbe stata trovata e sarebbe anche gratuita almeno per il momento.

WhatsApp: gli utenti ora possono beneficiare di una nuova soluzione per essere invisibili

È ufficiale l’esistenza di una nuova applicazione utile per intercettare i messaggi e leggerli al di fuori di WhatsApp. In molti si chiederanno qual è lo scopo della funzione permessa dall’applicazione che prende il nome di Unseen; sarà questo il perfetto escamotage per leggere ugualmente tutti i messaggi di WhatsApp senza risultare online.

Gli utenti potranno avere quindi una piattaforma satellite sulla quale leggere tutti i messaggi in arrivo. In questo modo neanche l’ultimo accesso verrà aggiornato, restando memorizzato all’ultima volta che avete utilizzato effettivamente WhatsApp.