Samsung si prepara a vivere un agosto molto importante. Durante il prossimo mese, il produttore coreano sembra intenzionato a presentare tantissimi device. I più attesi sono certamente i Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 ma gli smartphone foldable non saranno l’unica sorpresa.

Infatti, arriveranno anche le nuove Galaxy Buds e la serie Galaxy Watch 4, ma non è ancora tutto. Samsung infatti potrebbe avere ancora un sorpresa da svelare chiamata Galaxy Z Flip 3 Lite.

Secondo un nuovo report del Korean Herald, il brand potrebbe arricchire la propria offerta di smartphone pieghevoli con questo ulteriore device. Il nome “Lite” lascia intendere che questo device potrebbe affiancarsi alla versione base di Galaxy Z Flip 3 ma con alcune limitazioni.

Samsung potrebbe presentare anche il Galaxy Z Flip 3 Lite

Certamente lo smartphone pieghevole manterrà il design a conchiglia, tipo della famiglia, ma potrebbero esserci cambiamenti hardware. Con un System-on-Chip meno potente e tagli di memoria più piccoli, Samsung potrebbe riuscire a tenere basso il prezzo. Questa scelta permetterà a più utenti di avvicinarsi ai device foldable, aumentandone così le vendite.

Sempre sulle pagine del Korean Herald è possibile leggere che il nuovo Galaxy Z Flip 3 Lite potrebbe arriverà insieme al suo fratello maggiore. La presentazione dei nuovi foldable di Samsung è attesa durante un evento Galaxy Unpacked che si terrà il 3 agosto. Tuttavia, nuove indiscrezioni indicano anche l’11 agosto come possibile data.

Il produttore coreano non ha ancora confermato ufficialmente nessuna delle due date, quindi restiamo in attesa di maggiori dettagli. In ogni caso, sarà un evento ricco di sorprese che segnerà certamente il futuro del brand.