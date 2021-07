Il prossimo 3 agosto, Samsung terrà un evento di presentazione per alcuni nuovi dispositivi. In particolare, è atteso il debutto dei Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, tuttavia gli smartphone pieghevoli non saranno i soli protagonisti. Infatti, il produttore presenterà anche la nuova generazione di Galaxy Watch 4.

Gli smartwatch di Samsung sono oggetto di indiscrezioni da qualche giorno e grazie ai leaker stiamo scoprendo vari dettagli sui device. In particolare, ci aspettiamo che i Galaxy Watch 4 arriveranno in due varianti: Active e Classic.

Oltre alla divisione in due varianti, una più sportiva e l’altra pensata per tutti i giorni, Samsung realizzerà anche dimensioni diverse per gli smartwatch. Per la variante Active ci aspettiamo che le dimensioni della cassa potrebbero essere da 40mm e 44mm.

Samsung si prepara a lanciare tantissimi device tra cui i Galaxy Watch 4 e le Galaxy Buds 2

Il prezzo degli smartwatch potrebbe oscillare tra i 350 e i 370 euro per la dimensione più piccola e arrivare 380-400 euro per la cassa più grande. I colori disponibili al lancio potrebbero essere nero, argentato, verde e oro.

Per quanto riguarda la variante Classic, le dimensioni attese saranno da 42mm, 44mm e 46mm. In questo caso i prezzi saliranno fino a 500 euro per il 42mm e 530 euro per la versione da 46mm. Purtroppo non ci sono informazioni per la versione da 44mm. Le colorazioni disponibili saranno certamente nero e argentato ma potrebbe arrivare anche il verde.

Durante l’evento del 3 agosto inoltre faranno il proprio debutto anche gli auricolari Galaxy Buds 2. Il prezzo delle cuffie true wireless potrebbe sfiorare i 200 euro e saranno disponibili nelle colorazioni nero, bianco, verde e viola.