Da poco tempo è arrivata su Netflix la quarta stagione di Elite, una delle serie TV che ha riscosso maggior successo in tutto il mondo. La serie spagnola racconta essenzialmente delle storie di un gruppo di adolescenti che si trovano in un liceo privato di Madrid, chiamato Las Encinas.

Ora la quarta stagione è disponibile ufficialmente su Netflix e pare che i fan più accaniti l’abbiano praticamente divorata, andando a confermare il successo della serie che è davvero immenso. Inoltre, pare che dalla Spagna abbiano fatto sapere che sono iniziate, tra febbraio e marzo 2021, le riprese della quinta stagione, le quali sarebbero anche finite.

Elite 5: tutto ciò che sappiamo

La presenza delle attrici Claudia Salas e Martina Cariddi, le quali interpretano Rebecka e Mancia, è stata confermata anche per la quinta stagione. inoltre, sono state annunciate anche alcune new entry, come l’attrice argentina Valentina Zenere, l’attore brasiliano André Lamoglia e l’attore francese Nourou Adam.

In più, ci sono alcune storie che sono rimaste aperte alla fine della quarta stagione, tanto che comunque si ipotizzando anche alcuni addii e ritorni illustri. Infatti, pare che non ci saranno Miguel Bernardeau e Arón Piper, i quali sono usciti ufficialmente di scena, ma pare che ci siano due ritorni molto importanti.

Secondo recenti rumors, potrebbero ritornare due personaggi molto amati dai fan, ossia Carla Rosón Caleruega, interpretata da Ester Expósito, e Lucrecia, interpretata da Danna Paola. Dunque, la quinta stagione di Elite potrebbe arrivare su Netflix alla fine del 2021 o inizio del 2022, la decisione sta a Netflix.